Трампа заподозрили в желании создать собственный RT

Президента США Дональда Трампа заподозрили в желании создать собственный аналог российскому телеканалу RT (ранее Russia Today), сообщает Североамериканское бюро НСН.

На прошлой неделе американский лидер, в очередной раз критикуя агентство CNN, допустил возможность создания Соединенными Штатами мировой телесети для демонстрации своего величия.

«В то время как рейтинги CNN внутри Соединенных Штатов не очень хорошие, вне США у них очень мало конкурентов. По всему миру CNN является мощным голосом для выставления Соединенных Штатов в несправедливом и ложном свете. Что-то нужно сделать по этому поводу, в том числе, возможно, создать США свою собственную телесеть, чтобы показывать миру, какие мы есть на самом деле. Великие!», — написал Трамп.

Американские СМИ, в свою очередь, расценили идею президенты страны, как создание некого аналога российскому RT. Учитывая представление о российском телеканале в США, им эта идея не понравилась.

«Это интересное предложение и сильно обличающее президента. Государственные телеканалы, созданные для того, чтобы рассказывать другим о "величии" своей страны, обычно так делают, потому что страны совсем не великие. Например, Россия. Это страна без закона или свободы, которые есть в Америке. Поэтому она инвестировала миллионы в создание государственной пропагандистской телесети для подрыва свобод за рубежом, чтобы спрятать собственные нарушения. Это сеть называется RT, и Дональд Трамп знает про нее, он даже появлялся на ней», — пишет The Weekly Standard, вспоминаю интервью Трампа с Ларри Кингом в сентябре 2016 года.

По словам журналистов, то, что кажется Дональду Трампу несправедливым освещением Америки за рубежом телеканалом CNN, на самом деле, касается его самого и его правления, нежели всей страны.

«Президент имеет право не одобрять то, как CNN про него рассказывает, так же как и у CNN есть право продолжать это делать. Но американский президент не является воплощением Америки. Соединенные Штаты – это конституционная республика, и отцы-основатели не создали офис Трампа наподобие офиса короля. Негативное освещение его президентства не всегда означает, что Америка выставляется не в том свете. Президенту не помешало бы это помнить», — заключает издание.

Напомним, в середине ноября этого года конфликт главы США и CNN дошел до суда.