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Трамп не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

27 Ноября 2018 в 22:19
Трамп не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

График Дональда Трампа не предусматривает двусторонней встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее НСН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Аргентине в конце этого месяца. При этом ранее глава Белого дома не исключил, что наследный принц имел отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный скандал.

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