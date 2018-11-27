Трамп не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

График Дональда Трампа не предусматривает двусторонней встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее НСН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Аргентине в конце этого месяца. При этом ранее глава Белого дома не исключил, что наследный принц имел отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный скандал.

