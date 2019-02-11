Трампа назвали слабейшим президентом США

Дональд Трамп оказался слабейшим президентом Соединенных Штатов за последние 70 лет в вопросе отношений с Россией и Североатлантического альянса. Такое мнение в эфире телеканала MSNBC выразил бывший постпред США при НАТО Ник Бёрнс, сообщает НСН.

По его словам, президент Трамп не предоставил союзникам по НАТО четкой позиции по вопросу военного присутствия США в Сирии и в Афганистане, а также не смог должным образом противостоять российскому президенту Владимиру Путину.

«Президент Трамп, пожалуй, стал слабейшим президентом за последние 70 лет в борьбе с российской угрозой. Он был настолько слаб в противостоянии президенту Путину. Я не могу вспомнить период времени, когда США были настолько слабыми и нерешительными в предводительстве Альянса», — сказал бывший посол.

Бывший дипломат, а ныне профессор Гарвардского института, добавил, что европейские союзники Вашингтона начинают выражать сомнения в руководстве страны, а общественное мнение в Европе о Соединенных Штатах далеко нелестное.

Ранее НСН сообщала, что нынешний постпред США при НАТО объяснила в статье The New York Times, почему в распаде ДРСМД виновата Россия.