Трамп зажег елку на лужайке у Белого дома

Президент США Дональд Трамп по традиции зажег огни на рождественской елке. На лужайке перед Белым домом американский лидер появился со своей супругой Меланьей в великолепном белоснежном наряде и детьми.

Трамп пожелал всем счастливого Рождества и Нового года, сообщает ТАСС. Американский лидер сосчитал до 10-ти в обратном порядке, поле чего елка зажглась зелеными и красными огни огнями.

В США традицию зажигать елку у Белого дома ввел в 1923 году 30-й президент Джон Калвин Кулидж. С тех пор обычай не нарушался ни разу.

Уже завтра Трапм примет участие в саммите G20, который откроется в столице Аргентины. Накануне стало известно, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая оказалась под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе, состоится 1 декабря в рамках саммита.

Ранее НСН писала о том, что Путин понизил статус украинской провокации в Черном море до «небольшого пограничного инцидента».