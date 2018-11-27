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Трамп заявил о самом главном достижении вопреки «охоте на ведьм»

27 Ноября 2018 в 06:29
Трамп заявил о самом главном достижении вопреки «охоте на ведьм»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года «охотой на ведьм» и заявил о своём «величайшем политическом достижении» вопреки подобному «мусору», сообщает Североамериканское бюро НСН.

Выступая перед своими сторонниками в городе Тупело в штате Миссисипи в поддержку сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит, Дональд Трамп заявил, что в истории США никогда не было такого движения.

«У нас было много липовой белиберды, вроде мусора в виде российской охоты на ведьм, но у Соединённых Штатов никогда не было такого движения, как это», - цитирует американского лидера CNN.

Ранее Трамп раскритиковал расследование «российского вмешательства», которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, на своей официальной странице в Twitter. По словам президента США, Мюллер знает об отсутствии какого-либо сговора между предвыборным штабом Трампа и российской стороной в преддверии выборов 2016 года.
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