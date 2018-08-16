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Трамп заявил о праве игнорировать пункт про Крым в оборонном бюджете США

16 Августа 2018 в 08:18
Трамп заявил о праве игнорировать пункт про Крым в оборонном бюджете США

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставляет за собой право игнорировать некоторые пункты подписанного им оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The Hill.

В частности, американский лидер упомянул пункт 1241, который запрещает направление выделенных на оборону средств на какую-либо активность, которая признает Крымский полуостров российской территорией.

Трамп также отметил, что оборонный бюджет несправедливо сдерживает его президентские полномочия в части ограничений военной кооперации с Россией.

Напомним, подписанный Трампом оборонный бюджет предусматривает выделение Пентагону 716 миллиардов долларов на 2010 финансовый год. Среди прочего, в бюджете прописано продолжение оказания военной поддержки Украины, а также создание американских космических сил.

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