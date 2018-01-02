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Трамп заявил о многолетних репрессиях иранского народа

2 Января 2018 в 11:37
Трамп заявил о многолетних репрессиях иранского народа

Иранский народ долиге года подвергался репрессиям, теперь он нуждается в еде и свободе. Об этом написал в своей микроблое Twitter президент США Дональд Трамп.

«Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен», — написал американский лидер.

Власти США официально поддержали протесты в Иране, которые начались по всей стране 28 декабря. Люди вышли на улицы, недовольные низкими зарплатами и высокой безработицей.

Российский МИД накануне предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела Ирана, пишет Газета.ру

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