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Трамп заявил о готовности побороться с Клинтон на выборах в 2020 году

30 Октября 2018 в 12:42
Трамп заявил о готовности побороться с Клинтон на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против посоперничать с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Так он прокомментировал слова Клинтон о том, что она хотела бы принять участие в выборах через два года, пишет «Газета.ру».

«Она тоже мне нравятся. Они все мне нравятся. Я не вижу никого, с кем мне не понравилось бы соревноваться [на выборах]», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент добавил, что тоже хотел бы принять участие в выборах в 2020 году, однако ситуация может поменяться, передает Ura.ru.

Ранее Дональд Трамп дал поручение госсекретарю США, а также министрам обороны, финансов и торговли подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса страны. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что такое поручение президента США -очередная информационная кампания, призванная поддержать престиж Трампа.

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