Трамп заявил на саммите, что выстроит с Россией хорошие отношения за два года

В Хельсинки стартовал саммит Россия-США. Прежде всего американский президент Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным завершением чемпионата мира по футболу. Трамп сообщил, что смотрел полуфиналы и финал мирового первенства. Он признался, что это было превосходное зрелище.

Трамп также сообщил, что намерен обсудить сегодня с Путиным Украину, Сирию, а также ядерную политику, передает RT. Президент США заявил, что примерно в течение двух лет намерен наладить отношения с Россией.