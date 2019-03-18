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Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США «низкий IQ»

18 Марта 2019 в 17:28
Трамп заявил, что у бывшего вице-президента США «низкий IQ»

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента США Джо Байдена «человеком с низким IQ». Такое заявление он сделал в посте в соцсети Twitter, пишет RT.

Поясняется, что Байден оговорился во время выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр. Эта ошибка и стала причиной высказывания Трампа:

«У Джо Байдена язык отнялся на выходных, когда он не смог нормально сообщить очень простую вещь — о своём решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, еще один человек с низким IQ!» — написал президент США.

Ранее в своем выступлении вице-президент США Джо Байден заявил, что у него самый прогрессивный послужной список из всех, кто будет баллотироваться в президенты. Осознав ошибку, он сразу исправился и пояснил: «из тех, кто мог бы баллотироваться».

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