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Трамп заявил, что не будет мешать закрытию «российского расследования»

19 Ноября 2018 в 07:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать закрытию «российского расследования», если на это пойдёт врио генпрокурора Мэттью Уитакер. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Трамп также заявил, что не знал о предыдущих высказываниях Уитакера, критикующих расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы. По словам главы Белого дома, если Уитакер решит свернуть «российское расследование», которым руководит спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, то он не будет вмешиваться.

Президент Соединенных Штатов также заявил, что скорее всего не согласится на личное интервью с Мюллером, который помимо «российского вмешательства» расследует возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой.

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