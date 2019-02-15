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Трамп введет в США чрезвычайное положение

15 Февраля 2019 в 00:10
Трамп введет в США чрезвычайное положение

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила планы президента США Дональда Трампа объявить в стране режим ЧП для строительства стены на границе с Мексикой, передает RT.

«Трамп подпишет законопроект о финансировании бюджета правительства и, как он и говорил ранее, предпримет другое действие, включая объявление чрезвычайного положения, чтобы обеспечить прекращение кризиса национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе», — говорится в сообщении Сандерс.

Напомним, что президент Штатов Дональд Трамп и республиканцы требуют выделить из федерального бюджета 5,7 миллиардов долларов на строительство мексиканской стены, в то время как демократы не готовы выделять из казны больше 1,3 миллиардов долларов на эти цели. Именно в определении суммы финансирования стены состоит предварительная договоренность в Конгрессе, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

15 февраля прекращает свое действие временный бюджет, подписанный Трампом 25 января после рекордной по срокам 35-дневной приостановки работы федеральных ведомств. Шатдаун связан с нежеланием Конгресса финансировать проект Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

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