Трамп возмущен, что в США все обсуждают Россию

Президент США Дональд Трамп возмутился тем фактом, что год спустя после его вступления в должность граждане США продолжают обсуждать «сговор с Россией», а не рост зарплат и падение безработицы. Об этом он написал в твиттере.

«Отличные показатели в сфере занятости и, наконец, после долгих лет, рост зарплат – но никто даже не говорит об этом! Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то, что спустя год расследования сговора не найдено!» - написал президент США.

Ранее Трамп назвал расследование «российского дела» американским позором, пишет Газета.ру