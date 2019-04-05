Трамп устал тратить деньги на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка, Россия и Китай должны договориться и начать тратить меньше средств на оборону. По его словам, эти колоссальные суммы можно было бы потратить на что-то полезное и продуктивное. «Все мы вкладываем миллиарды долларов в оружие, включая ядерное, это смехотворно. В этом нет никакого смысла», - сказал американский лидер на встрече с представителем КНР.

Тем временем США усиливает выделение средств на оборону. Ранее сообщалось, что соответствующее военное ведомство страны раскрыло планы по покупке более десяти тысяч управляемых ракет. Стоимость закупки составит около 1,4 миллиарда долларов. Смета на четверть превысила предыдущие показатели. Не так давно президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет увеличить военные затраты до $750 миллиардов. На волне общей гонки вооружений в ФРГ также заявили о планах увеличить расходы на оборону, пишет RT.