Трамп сравнил «ядерные кнопки» КНДР и США

Американская «ядерная кнопка» больше и мощнее северокорейской. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о готовности нанести ядерный удар.

Трамп напомнил, что «у него тоже есть ядерная кнопка» и она превосходит все другие и размерами, и мощью.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка всегда на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощённого и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — подчеркнул Трамп, слова которого приводит RT.

Ранее Ким Чен Ын в рамках новогоднего обращения к народу заявил, что формирование ядерных сил страны завершено, а «ядерная кнопка» находится у него на столе.