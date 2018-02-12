Трамп спустится в бункер Черчилля

Президент США Дональд Трамп намерен осмотреть подземный бункер бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Как передает RT, американский лидер захотел посетить убежище знаменитого британского политика после просмотра фильма «Тёмные времена». Добавим, что президент США должен посетить страну в октябре 2018 года.

Картина Джо Райта «Тёмные времена» рассказывает о роли британского премьер-министра Уинстона Черчилля в критические для страны первые месяцы Второй мировой войны. Ранее исполнитель роли Черчилля Гэри Олдман получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Темные времена». Как передает «Газета.ру», критики пророчат актеру и первый в его карьере «Оскар».