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Трамп совершит первое турне в Латинскую Америку

12 Марта 2018 в 23:57
Трамп совершит первое турне в Латинскую Америку

Дональд Трамп совершит в апреле первое турне в Латинскую Америку, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США посетит Перу и Колумбию. Он примет участие в Саммите Америк, который пройдет в перуанской столице Лиме (13-14 апреля).

Саммиты Америк - это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран, передает ТАСС.

71-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.

В прошлом — предприниматель (главным образом в сфере недвижимости) и телеведущий. Человек года по версии журнала «Time» (2016).

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