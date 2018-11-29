Трамп собрался разобраться в инциденте в Керченском проливе

Американский президент Дональд Трамп намерен разобраться с инцидентом в Керченском проливе. Об этом он рассказал газете The New York Post.

Глава Соединенных Штатов настаивает на необходимости прояснить, предупреждала ли украинская сторона Россию о проходе своих судов из Черного в Азовское море, отмечает RT. Также глава Белого дома призывает Париж и Берлин подключиться к ситуации, при этом не уточняя, каких именно действий он ждет от Берлина и Парижа.

Накануне президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Глава государства назвал его «провокацией, организованной в преддверии президентских выборов на Украине». Напомним, что они должны состояться в марте 2019 года.

В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией и этим объяснил необходимость военного положения в стране. Украинский политолог Александр Охрименко заявил НСН, что слова Порошенко можно объяснить страхом перед своим оппонентом на выборах Юлией Тимошенко.

