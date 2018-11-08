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Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

8 Ноября 2018 в 06:19
Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность за присоединение Крыма к России в 2014 году на своего предшественника Барака Обаму, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Во время пресс-конференции нынешний глава Белого дома поспорил с репортером Reuters, который спросил его о предстоящих встречах с лидерами КНР и России. Трамп в ответ рассказал о своих хороших отношениях с главами обоих государств, уделяя особое внимание отношениями с российским лидером.

«На самом деле у меня была очень хорошая встреча в России», - цитирует президента США Newsweek с поправкой, что Трамп, видимо, имел в виду встречу с президентом Путиным в Хельсинки.

Трамп добавил, что во время той встречи обсудил с Путиным конфликт на Украине.

«Было много разговоров о том, что президент Обама позволил взять большую часть Украины», - сказал американский лидер.

Репортер Reuters уточнил, что «аннексию» Крыма совершил президент РФ, с чем Трамп решил поспорить.

«Это случилось во время режима Обамы. Это было не в мое время. Это был президент Обама, кто допустил это», - заявил глава США.

Отметим, что президент Трамп делает подобные заявление не в первый раз. В июне текущего года на саммите «Большой семёрки» в Канаде он заявил, что ответственность за то, что Украина потеряла Крым, лежит на его предшественнике на посту главы Белого дома Бараке Обаме. В марте 2017 года Трамп назвал Обаму «слабаком», на которого все восемь лет его правления «давила» Россия.

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