Трамп снова обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Во время пресс-конференции нынешний глава Белого дома поспорил с репортером Reuters, который спросил его о предстоящих встречах с лидерами КНР и России. Трамп в ответ рассказал о своих хороших отношениях с главами обоих государств, уделяя особое внимание отношениями с российским лидером.
«На самом деле у меня была очень хорошая встреча в России», - цитирует президента США Newsweek с поправкой, что Трамп, видимо, имел в виду встречу с президентом Путиным в Хельсинки.
Трамп добавил, что во время той встречи обсудил с Путиным конфликт на Украине.
«Было много разговоров о том, что президент Обама позволил взять большую часть Украины», - сказал американский лидер.
Репортер Reuters уточнил, что «аннексию» Крыма совершил президент РФ, с чем Трамп решил поспорить.
«Это случилось во время режима Обамы. Это было не в мое время. Это был президент Обама, кто допустил это», - заявил глава США.
Отметим, что президент Трамп делает подобные заявление не в первый раз. В июне текущего года на саммите «Большой семёрки» в Канаде он заявил, что ответственность за то, что Украина потеряла Крым, лежит на его предшественнике на посту главы Белого дома Бараке Обаме. В марте 2017 года Трамп назвал Обаму «слабаком», на которого все восемь лет его правления «давила» Россия.