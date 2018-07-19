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Трамп с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным

19 Июля 2018 в 17:18
Трамп с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает снова встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В твиттере Трамп назвал прошедший в понедельник саммит Россия-США большим успехом.

«Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — написал он.

Трамп отметил, что единственной проблемой после его переговоров с Путиным стали фейковые новости. Их он назвал «реальными врагами народа», пишет «Газета.ру».

16 июля состоялся саммит Россия-США в Хельсинки, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки.  

 

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