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Трамп решил сэкономить на Турции

17 Августа 2018 в 08:41
Трамп решил сэкономить на Турции

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются платить за освобождение пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции в 2016 году. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, Турция много лет «пользовалась США» и теперь американские власти собираются «сократить расходы» на эту страну, пишет Газета.ру.

Напомним, американский пастор Брансон обвиняется турецкими властями в шпионаже и поддержке исламского проповедника Футхуллаха Гюлена, который якобы был одним из организаторов попытки госпереворота в стране в 2016 году.

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