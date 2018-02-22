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Трамп решил научить учителей стрелять

22 Февраля 2018 в 07:04
Трамп решил научить учителей стрелять

Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить с собой оружие для самообороны. Об этом президент США заявил на встрече с подростками, которые стали свидетелями стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибло 17 человек. Инцидент произошел 14 февраля. По мнению Трампа, если бы учитель умел обращаться с огнестрельным оружием, это нападение могло закончиться куда менее плачевно. Американский лидер добавил, что речь идет о скрытом ношении оружия, а учителя должны будут проходить специальную подготовку.

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