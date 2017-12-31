Трамп рассказал об исторических успехах коалиции в Ираке и Сирии

Западная коалиция отвоевала у боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство» почти всю ранее захваченную территорию в Ираке и Сирии. Об этом сообщил в ходе еженедельного обращения к гражданам президент США Дональд Трамп.

«На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», – заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Успехи коалиции в Сирии и Ираке Трамп назвал «историческими».

Ранее в Пентагоне заявили, что ВКС РФ осуществили лишь небольшую часть операций по разгрому ИГ, пишет Газета.ру