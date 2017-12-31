Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Трамп рассказал об исторических успехах коалиции в Ираке и Сирии

31 Декабря 2017 в 10:38
Трамп рассказал об исторических успехах коалиции в Ираке и Сирии

Западная коалиция отвоевала у боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство» почти всю ранее захваченную территорию в Ираке и Сирии. Об этом сообщил в ходе еженедельного обращения к гражданам президент США Дональд Трамп.

«На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», – заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Успехи коалиции в Сирии и Ираке Трамп назвал «историческими».

Ранее в Пентагоне заявили, что ВКС РФ осуществили лишь небольшую часть операций по разгрому ИГ, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.