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Трамп рассказал о «планах Москвы» получить от Вашингтона экономическую помощь

28 Октября 2018 в 11:16
Трамп рассказал о «планах Москвы» получить от Вашингтона экономическую помощь

Россия надеется получить от США экономическую помощь. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на выступлении в штате Иллинойс.

«Не забывайте, Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — $11,7 трлн. Россия хочет нашего участия», — сказал Трамп, слова которого приводит RT.

Глава Белого дома снова вспомнил свою встречу в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трампа, встреча с российским лидером была позитивной.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Следующее общение лидеров двух стран запланировано на 11 ноября в Париже. Как сообщал НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, главы государств могут обсудить, в том числе, участие США в атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим.

 

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