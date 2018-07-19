Трамп рассказал, как Черногория может стать причиной Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трам считает, что Чернрогория, являясь новым членом НАТО, может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Свое мнение американский лидер высказал в интервью американском телеканалу Fox News. Трамп пояснил, что в Черногории живет «очень агрессивный народ».

«Он может проявить агрессию, и — мои поздравления — началась Третья мировая», — заявил президент США.

Трамп добавил, что США не должны защищать Черногорию, так как эта страна даже не делает взносы в Североатлантический альянс, пишет «Свободная пресса».

Черногория стала членом НАТО в июне 2017 года, однако, в стране множество противников этого решения. Они устраивали массовые акции протеста против вступления в Альянс, отмечает Ura.ru.