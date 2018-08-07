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Трамп раскрыл цель встречи сына с российским адвокатом

7 Августа 2018 в 07:55
Трамп раскрыл цель встречи сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower с целью получить компромат на Хиллари Клинтон, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Фейковые новости пишут, абсолютная выдумка, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию про оппонента, полностью легально и постоянно случается в политике – и это никуда дальше не пошло. Я об этом не знал!», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, в американской президентской гонке 2016 года бывший госсекретарь Хиллари Клинтон была соперником Дональда Трампа. В США сейчас проводится расследование приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. Считается, что российская сторона пыталась помочь Трампу выиграть выборы и навредить кандидатуре Клинтон. 

Встреча Дональда Трампа-младшего в отеле Trump Tower с российским адвокатом Натальей Весельницкой стала одним из самых важных пунктов расследования. На встрече также присутствовали советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. По данным СМИ, встреча состоялась 9 июня 2016 года.

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