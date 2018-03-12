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Трамп опроверг привлечение адвоката Клинтона к «российскому делу»

12 Марта 2018 в 06:42
Трамп опроверг привлечение адвоката Клинтона к «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую газету The New York Times за «лживый» репортаж о его юристах и расследовании о сговоре предвыборного штаба Трампа с российской стороной, которой приписывается вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

«Неудачники New York Times специально написали лживый материал, утверждая, что я не доволен моими юристами по делу России и что я собираюсь добавить еще одного юриста для помощи. Неверно. Я ОЧЕНЬ доволен моими адвокатами, Джон Дауд, Тай Кобб и Джей Секуло. Они выполняют замечательную работу и исчерпывающе показали, что не было сговора с Россией..только оправдание проигрыша. Единственный сговор был между НКД, Демократами и Продажной Хиллари. Автор этого материала, Мегги Хаберман, шестерка Хиллари, ничего обо мне не знает и не имеет доступа», - написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, газета The New York Times написала, что Трамп вел переговоры с адвокатом, который представлял интересы Билла Клинтона в ходе процесса импичмента, и предлагал ему присоединиться к команде юристов, занимающейся взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Напомним, в ноябре 2017 года Дональд Трамп назвал «позором и вредом для страны» расследование российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое ведется ФБР и спецкомитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса США.
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