Трамп рад видеть Бразилию в НАТО

Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Жаиром Болсонару заявил, что хотел бы видеть Бразилию членом Североатлантического альянса, сообщает «Интерфакс»..

Также Трамп позитивно высказался о президентской кампании Болсонару, сравнив ее со своей собственной в 2016 году.

Организация Североатлантического договора— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё.

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.