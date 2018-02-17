Трамп прокомментировал обвинения американского Минюста в адрес россиян

Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и россиянами нет, передает RT.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!» — написал Трамп в Twitter.

В пятницу Министерство юстиции США предъявило обвинения 13 россиянам и трём компаниям, зарегистрированным в России, за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы. В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Джейхун Асланов, Михаил Бурчик,Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом.

17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило экс-руководителя Федерального бюро расследований США Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Приказом минюста Мюллер уполномочен расследовать: попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.