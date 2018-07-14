Трамп прокомментировал обвинение 12 россиян по делу о «вмешательстве в выборы»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал обвинения, выдвинутые в адрес 12 граждан России по делу о «вмешательстве Москвы в выборы».

Глава Белого дома напомнил, что россияне, о которых идет речь, действовали в период нахождения у власти его предшественника – Барака Обамы.

«Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?» — написал Трамп.

Также он задался вопросом, где находился DNS-сервер и почему ФБР не получила его данные.

Накануне Минюст США предъявил обвинение в шпионаже по так называемому «российскому делу» 12 россиянам. По некоторым данным, все они сотрудничали с ФСБ и были причастны к взлому компьютерных сетей в ходе выборов 2016 года кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Россия неоднократно отвергала все обвинения в своей причастности к взлому компьютеров Демпартии и утечке данных переписки, пишет Газета.ру