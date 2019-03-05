Трамп продлил антивенесуэльские санкции

Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По мнению президента США, ситуация в латиноамериканской стране «продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Документ продлевает действие указа о введении санкций против Венесуэлы, принятого в марте 2015 года администрацией экс-президента США Барака Обамы.

23 января на митинге спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США в лице Президента Дональда Трампа признали его главой государства. Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну и заморозил активы. Официальным президентом считается Николас Мадуро.

