Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать добычу нефти

По словам американского лидера, цены на нефть должны быть гораздо ниже нынешних, учитывая доступное предложение.
«Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать объемы добычи нефти. Цены на нефть должны быть гораздо ниже, учитывая объемы поставок», - написал президент Трамп.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что согласно полученным от ОПЕК+ данным, организация снова может пойти на сокращение добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки, сообщает RT.
В сентября в ОПЕК спрогнозировали, что Россия потеряет лидерство в суточной добыче нефти, которое перейдет к США уже к концу 2018 года. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что ничего катастрофического в этом нет, ведь важно, не кто больше добывает нефти, а как и кому сбывает.