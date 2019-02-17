Трамп призвал европейцев отправить под суд более 800 боевиков ИГИЛ

Американский лидер Дональд Трамп обратился к странам-союзникам Великобритании, Франции и Германии с требованием «взять обратно» свыше 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ - запрещена в России), захваченных США в Сирии, и предать их суду.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду», - заявил Трамп.

Он пригрозил европейским странам тем, что в случае отказа от подобных действий, боевики ИГ «пропитают» Европу. «Альтернатива не очень хороша»: США «будут вынуждены освободить их», пишет RT.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал в беседе с НСН, каким странам стоит опасаться удара «Исламского государства».