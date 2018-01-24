Трамп призвал Эрдогана не провоцировать войска США в Сирии

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора c Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал официальную Анкару не предпринимать действий, способных спровоцировать конфликтную ситуацию между турецкими и американскими силами в Сирии, передает «Интерфакс».

При этом Трамп «призвал Турцию добиться деэскалации (на севере Сирии), ограничить масштабы своих военных операций и избегать как жертв среди мирных жителей, так и роста числа беженцев и перемещенных лиц».

Американский лидер напомнил, что Вашингтон и Анкара в случае с Сирией должны уделять основное внимание вопросу о борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что бойцы курдских отрядов народной самообороны у села Шехурзе в районе Африна на севере Сирии сбили турецкий военный самолет.

Информации о происшествии от ВВС Турции пока не поступало.

«Оливковая ветвь» — военная операция, проводимая Турцией и протурецкими вооружёнными формированиями сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия и др.) на севере Сирийской Арабской Республики. Официальное объявление о начале операции было сделано генштабом ВС Турции 20 января 2018 года.

Цель операции — вытеснение курдских вооружённых формирований из района Африн (западная часть Сирийского Курдистана). Турецкие официальные лица заявляют, что операция проводится «в рамках международного права» с соблюдением территориальной целостности Сирии. Сирийские власти квалифицировали действия турецкой армии как агрессию и нарушение суверенитета Сирии.

Курды заявляют о десятках погибших и раненых среди местного населения; также, по утверждению «Демократического союза», отрядами самообороны были убиты десятки турецких военных. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 24 января, что за первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь человек, «при этом потери противника в живой силе, по последним данным, достигли 268 человек».