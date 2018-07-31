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Трамп пригрозил оставить американцев без правительства

31 Июля 2018 в 08:26
Трамп пригрозил оставить американцев без правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть приостановку работы правительства (шатдаун), если не получит поддержку Конгресса по вопросам миграционной политики. Об этом американский лидер рассказал на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте в понедельник, 30 июля, сообщает Североамериканское бюро НСН.

В частности, президент Трамп отметил пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой. В Конгрессе США к угрозам шатдауна от главы Белого дома отнеслись с недоумением, пишет Roll Call.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн заявил, что его коллеги не совсем понимают, чего Трамп хотел добиться этими угрозами. По его словам, в Сенате США «нет аппетита» для финансирования пограничной стены с Мексикой, так как это создаст проблемы для правительственного бюджета.

Отметим, что американский лидер пригрозил шатдауном еще на выходных на своей странице в Twitter. Трамп заявил, что он готов закрыть правительство, если представители Демократической партии не проголосуют за пограничную безопасность и стену на границе с Мексикой.

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