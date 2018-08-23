Трамп пригрозил крахом рынков из-за своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего импичмента, все станут «очень бедными». По его словам, разговор об импичменте президента, который проделал «великолепную работу», не поддается пониманию.

«Если мне вдруг когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки рухнут. Я думаю, что все станут очень бедными», — заявил глава Белого дома в интервью Fox News.

Ранее американский лидер написал в Twitter, что его единственной ошибкой в 2016 году было то, что он одержал победу над выборами, которые собирались выиграть демократы во главе с Хиллари Клинтон.

Отметим, что о возможности импичмента президента Трампа в США заговорили с новой силой из-за того, что экс-главу его предвыборного штаба Пола Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктам обвинения, в числе которых мошенничество и финансовые махинации. Как сообщают «Новые Известия», в американских СМИ бытует мнение, что это никак не связанное с Трампом или с Россией дело, а также сделка со следствием бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, могут привести к импичменту президента США.