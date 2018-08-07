Трамп предостерёг от сотрудничества с Ираном

Дональд Трамп предупредил, что страны и компании, которые сотрудничают с Ираном, потеряют возможность одновременно вести бизнес с США после возобновления Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Об этом глава Белого дома написал в своём «Твиттере».

По словам президента США, ограничительные меры, возобновленные в мае 2018 года, наносят самый большой ущерб Ирану за всё время их действия. Трамп пообещал ещё ужесточить их в ноябре. Как высокопарно выразился американский лидер, он борется за мир во всём мире, отмечает RT .

Ранее Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Трамп пообещал заключить новое соглашение, однако обусловил его практически невыполнимыми условиями для Тегерана. Первая часть санкций вновь вступила в силу в ночь на вторник, 7 августа. Евросоюз объявил, что будет блокировать эти ограничительные меры.