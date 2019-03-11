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Трамп предложил выделить 500 млн долларов на борьбу с «влиянием» России

11 Марта 2019 в 19:16
Трамп предложил выделить 500 млн долларов на борьбу с «влиянием» России

Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить 500 млн долларов на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии. Соответствующее предложение содержится в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, сообщает RT.

Сообщается, что заявленные средства должны быть направлены на продвижение общей безопасности, а также защиту территориальной целостности союзников США. Кроме этого, предполагается помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли.

Ранее Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 5%. Согласно запросу, на национальную оборону необходимо выделить 750 млрд долларов.

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