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Трамп позавтракал с президентом Финляндии

16 Июля 2018 в 12:41
Трамп позавтракал с президентом Финляндии

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья провели рабочий завтрак с президентом Финляндии Саули Ниинистё и его женой Йенни Хаукио, передает RT.

Главы двух государств обсудили прошедший на прошлой неделе в Брюсселе саммит НАТО.

Кроме того, Трамп поблагодарил Финляндию за гостеприимство. В понедельник у американского лидера на территории этой страны запланированы серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Газета.ру». Встреча может занять около трех часов. Ранее сообщалось, что для ее освещения аккредитованы около 6о корреспондентов из разных стран. По окончании двусторонних переговоров была анонсирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

 

 

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