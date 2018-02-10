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Трамп потребовал от демократов изменить служебную записку по «российскому делу»

10 Февраля 2018 в 18:43
Трамп потребовал от демократов изменить служебную записку по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп, наложивший вето на публикацию служебной записки демократической партии по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года, предложил изменить документ, а после направить его на утверждение в Белый дом еще раз. Об этом глава американского государства написал в субботу в Twitter.

Трамп отметил, что демократы просят его рассекретить «очень политический документ». Записка, по его  мнению, должна быть «тщательно отредактирована».

«Скажите им переделать и снова вернуть документ президенту в надлежащей форме!» - написал трамп Трамп.
ранее Трамп заблокировал публикацию документа демократов. Как пояснил юрисконсульт президента Дон Макгэн, это было связано с «обеспечением национальной безопасности», пишет ТАСС.

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