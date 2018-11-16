Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, сообщает РИА «Новости».

Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист Алан Пейдж, экс-защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.

Кроме Элвиса Пресли посмертно также были награждены бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман «Бейб» Рут младший.

Элвис Арон Пресли (8 января 1935 — 16 августа 1977 года) — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США также известен как «король рок-н-ролла» (или просто «король» — The King).

Ранее НСН сообщала, что Элвиса Пресли осудили в Москве за мошенничество, сообщает столичная прокуратура. Речь идёт о студенте из Ганы по имени Элвис Пресли Барима. Он признан виновным в присвоении денег своих соотечественников. За их счёт он собирался оплатить собственную учебу. 29-летнего Пресли приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима.