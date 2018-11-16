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Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли

16 Ноября 2018 в 22:32
Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли

Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы, сообщает РИА «Новости».

Медалью были также награждены сенатор Оррин Хэтч, филантроп Мириам Адельсон, отставной юрист Алан Пейдж, экс-защитник американского футбола в Национальной футбольной лиге Роджер Стаубах.

Кроме Элвиса Пресли посмертно также были награждены бывший судья Верховного суда Антонин Скалиа и профессиональный американский бейсболист Джордж Херман «Бейб» Рут младший.

Элвис Арон Пресли (8 января 1935 — 16 августа 1977 года) — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США также известен как «король рок-н-ролла» (или просто «король» — The King).

Ранее НСН сообщала, что Элвиса Пресли осудили в Москве за мошенничество, сообщает столичная прокуратура. Речь идёт о студенте из Ганы по имени Элвис Пресли Барима. Он признан виновным в присвоении денег своих соотечественников. За их счёт он собирался оплатить собственную учебу. 29-летнего Пресли приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

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