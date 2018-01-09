Трамп посетит Давос

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По словам Сандерс, Трамп в Давосе намерен «продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности и содействию американским работникам».

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. ВЭФ создан в 1971 году.

В рамках Форума созданы и действуют группы или клубы по профессиональным интересам. Так, в последнее время сформированы объединения «Пионеры высоких технологий» (входят руководители самых передовых в области научно-технического прогресса фирм), а также «Форум новых глобальных лидеров», объединяющий известных руководителей не старше 40 лет, «продемонстрировавших приверженность улучшению положения в мире».

