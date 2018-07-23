Трамп поругался на «фейковые СМИ» за осуждение его встречи с Путиным
23 Июля 2018 в 06:49
Президент США Дональд Трамп поругался на американские СМИ, которые он назвал «фейковыми», за осуждение его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля, сообщает Североамериканское бюро НСН.
По словам американского лидера, он провёл «замечательную» встречу с Путиным, а «фейковые СМИ» направили всю свою энергию на то, чтобы попытаться ее «опорочить». Глава США посетовал на то, что это очень негативно сказывается на стране.
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