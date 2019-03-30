Трамп попросил Ким Чен Ына отдать ядерное оружие Америке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ына передать ядерное оружие и топливо, которые есть в запасе государства, во владение Америки. С таким предложением он обратился в ходе переговоров в Ханое.

Уточняется, что свое предложение Трамп изложил в письме, которое было передано Ким Чен Ыну 28 февраля. По данным Reuters, документ вполне мог быть подготовлен советником президента Джоном Болтоном, который планировал убедить КНДР согласиться на «ливийский сценарий».

Письмо Трампа, видимо, показалось Ким Чен Ыну неубедительным. Он ответил на него отказом.