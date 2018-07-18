Трамп запутался в своих мнениях о российском вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп признался, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. В этом он согласился с утверждениями разведведомства. При этом он подчеркнул, что так или иначе это никак не повлияло на исход голосования и не имело никакого эффекта. Глава Белого дома сделал такое заявление накануне встречи с представителями американского конгресса, пишет «Свободная пресса».

Ранее на пресс-конференции в Хельсинки Трамп заявил, что у него нет оснований не верить президенту России Владимиру Путину о том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США, передает Ura. ru.