Трамп получил поздравления с Рождество и Новым годом от Путина

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с рождественскими праздниками. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил важность выстраивания конструктивного диалога между странами в нынешней непростой обстановке. Это особенно востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и «нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

По словам президента России, основой для развития российско-американских отношений должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также поздравил с Рождеством и Новым годом глав Германии, Израиля, Сирии, Турции, премьер-министра Великобритании и президентов стран СНГ.