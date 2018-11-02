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Трамп похвастался предотвращением ядерной войны с КНДР

2 Ноября 2018 в 07:25
Трамп похвастался предотвращением ядерной войны с КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря его усилиям, США удалось избежать ядерной войны с Северной Кореей. Об этом он рассказал во время выступления в штате Миссури, куда он прибыл поддержать кандидата в Сенат США от Республиканской партии Джоша Хаули накануне промежуточных выборов 6 ноября, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам Трампа, перед тем, как он занялся северокорейским вопросом, США были готовы начать войну с этой страной.

«Теперь мы поладили, никаких ракет, ничего», — сказал президент Трамп.

Глава Белого дома также назвал «очень хорошими» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и добавил, что США больше не нужно переживать по поводу «потери миллионов жизней» или «пролетающих над Японией» ядерных ракет, цитирует президента США издание Express.

Отметим, что это не первый раз, когда президент Трамп заявил, что спас США от ядерной войны с Северной Кореей. Аналогичное заявление он сделал в июле этого года в своем сообщении в Twitter.

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