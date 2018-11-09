Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Дональд Трамп рассчитывает провести отдельную встречу с Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине. Президент Соединённых Штатов Америки подтверди это на брифинге для журналистов в Белом доме перед вылетом в Париж на торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны, передает ТАСС.

Саммит G20 состоится в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря. Ранее глава Белого дома подтвердил, что вряд ли проведет переговоры с президентом РФ уже в Париже 11 ноября, как предполагалось предварительно ранее. Трамп назвал «хорошими» свои отношения с лидерами России и Китая.

Первый полноформатный саммит президентов РФ и США прошел в Хельсинки 16 июля.

Между тем, как отмечает Ura.ru , к Дональду Трампу обратились родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе. Они просят президента США убедить Владимира Путина обнародовать подробности гибели лайнера.