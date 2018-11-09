Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

9 Ноября 2018 в 18:26
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Дональд Трамп рассчитывает провести отдельную встречу с Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине. Президент Соединённых Штатов Америки подтверди это на брифинге для журналистов в Белом доме перед вылетом в Париж на торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны, передает ТАСС.

Саммит G20 состоится в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря. Ранее глава Белого дома подтвердил, что вряд ли проведет переговоры с президентом РФ уже в Париже 11 ноября, как предполагалось предварительно ранее. Трамп назвал «хорошими» свои отношения с лидерами России и Китая.

Первый полноформатный саммит президентов РФ и США прошел в Хельсинки 16 июля.

Между тем, как отмечает Ura.ru, к Дональду Трампу обратились родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе. Они просят президента США убедить Владимира Путина обнародовать подробности гибели лайнера. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.