Трамп подтвердил готовность провести 11 ноября переговоры с Путиным

«Она еще не организована, но, наверное, мы встретимся», — уточнил глава Белого дома.
Ura.ru напоминает, что ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Тот накануне завершил свой визит в Москву, где провел серию переговоров, в том числе и с президентом России.
Как уточнил Ушаков, после торжественных мероприятий в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Её продолжительность будет зависеть от самих лидеров сверхдержав.
Ранее в эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, Москва точно не станет втягиваться в гонку вооружений, которую пытается навязать Америка.