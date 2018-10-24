Трамп подтвердил готовность провести 11 ноября переговоры с Путиным

Встреча президентов России и США может состояться в ноябре на мероприятиях в Париже, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом журналистам сообщил Дональд Трамп.

«Она еще не организована, но, наверное, мы встретимся», — уточнил глава Белого дома.

Ura.ru напоминает , что ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Тот накануне завершил свой визит в Москву, где провел серию переговоров, в том числе и с президентом России.

Как уточнил Ушаков, после торжественных мероприятий в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Её продолжительность будет зависеть от самих лидеров сверхдержав.