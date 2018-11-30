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Трамп подтвердил, что Украина стала причиной отмены встречи с Путиным

30 Ноября 2018 в 20:34
Трамп подтвердил, что Украина стала причиной отмены встречи с Путиным

Дональд Трамп вновь заявил, что принял решение об отмене запланированной на полях G20 встречи с лидером России Владимиром Путиным только из-за инцидента в Керченском проливе. Американский президент сказал об этом после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп вновь выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации, после которого, как он заверил, можно будет провести встречу с Путиным.

Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. При этом однозначно судить о личных мотивах Трампа, он посчитал преждевременным.

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