Трамп подтвердил, что Украина стала причиной отмены встречи с Путиным

Дональд Трамп вновь заявил, что принял решение об отмене запланированной на полях G20 встречи с лидером России Владимиром Путиным только из-за инцидента в Керченском проливе. Американский президент сказал об этом после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп вновь выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации, после которого, как он заверил, можно будет провести встречу с Путиным.

Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. При этом однозначно судить о личных мотивах Трампа, он посчитал преждевременным.